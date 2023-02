Valverde, la notizia più bella non arriva dal campo: ecco cosa è successo

Federico Valverde è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Mondiale per club del Real Madrid. Il centrocampista uruguaiano ha realizzato una doppietta nel 5-3 contro l'Al-Hilal in finale festeggiando la prima rete con il dito in bocca e indicando il cielo. La notizia più bella, infatti, non è arrivata dal campo ma dall'ospedale. Sì, perché qualche settimana fa era stata data la notizia che il secondogenito che portava in grembo la compagna Mina Bonino stava per morire. Un fulmine a ciel sereno per il calciatore e la sua famiglia. Poco dopo l'esultanza, la compagna di Valverde ha pubblicato sui social un post spiegando cosa fosse accaduto.