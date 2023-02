Barcellona, basta Pedri con il Villarreal: Xavi a +11 su Ancelotti

VILA-REAL (Spagna) - Non si ferma la corsa del Barcellona in vetta alla Liga e con il Real Madrid fermo per il Mondiale del Club, il club azulgrana si porta a +11 dalla formazione di Ancelotti superando in trasferta, di misura, il Villarreal. Continua a vincere Xavi che passa contro gli uomini di Setien che non riesce a fermare il suo ex club. Decide la sfida una rete di Pedri al 18' su assist di un super Lewandowski che prima del vantaggio aveva sfiorato il gol. Il Sottomarino giallo non riesce mai a rispondere ai catalani, l'unico squillo è di Morales ma senza troppe ansie per Ter Stegen. Termina con un successo per gli azulgrana sempre più leader del campionato spagnolo e ora chiamati all'avventura in Europa League.