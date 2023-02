Liga, Valverde e Asensio fanno felice Ancelotti: il Real è per una notte a -5 dal Barcellona

SPAGNA - Il Real Madrid batte in trasferta 2-0 l'Osasuna: decidono nella ripresa le reti di Valverde e Asensio. Ancelotti può così consolidare il secondo posto e per una notte si trova a cinque lunghezze dal Barcellona capolista, che domani ospiterà il Cadice al Camp Nou. Le Merengues risolvono una gara difficile solo nell'ultimo quarto d'ora grazie a due fiammate. Prima del gol del raddoppio, annullata per fuorigioco una rete di Vinicius.