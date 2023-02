Real Madrid, Vinicius perde la testa con l’arbitro: insulti pesantissimi

Vinicius Jr. protagonista in negativo nell'ultima partita del Real Madrid , in Liga contro l'Osasuna . Il calciatore brasiliano, infatti, ha avuto una bruttissima reazione nei confronti del direttore di gara, l'arbitro Montero , con insulti pesantissimi.

Vinicius Jr contro l'arbitro, cosa è successo

L'attaccante dei blancos ha ricevuto un colpo al volto in uno scontro di gioco con Brasanac, in un'azione fortuita mentre stava dribblando diversi giocatori avversari, Montero non ha ammonito il calciatore dell'Osasuna e il brasiliano ha iniziato ad insultare gravemente l'arbitro per aver 'graziato' Brasanac. "Sei un figlio di ....", "vai a farti fott..." ha gridato il calciatore dei blancos a Montero. Vinicius è stato beccato tutta la partita dai cori offensivi dei tifosi di casa (anche durante il minuto di silenzio per le vittime del sisma in Turchia e Siria).