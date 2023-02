Sergi Roberto e Lewandowski, il Barcellona torna a +8 sul Real: Cadice ko

BARCELLONA (Spagna) - Torna a +8 sul Real Madrid, il Barcellona di Xavi che supera per 2-0 il Cadice. Dopo la vittoria dei Blancos di Ancelotti, gli azulgrana non sbagliano il match casalingo conro i gialloblù continuando a primeggiare nella Liga dopo 22 giornate. Partono bene i padroni di casa che, prima dell'intervallo, con due fiammate decidono il match. Apre Sergi Roberto al 43', raddoppia il solito Lewandowski al primo di recupero e l'incontro prende la direzione della capolista. Nella ripresa la formazione ospite non riesce a rimettersi in carreggiata e al Camp Nou può partire la festa.

All'Atletico Madrid basta Griezmann

Tre le altre partite di giornata con l'Atletico Madrid che batte per 1-0 il Bilbao con un gol di Griezmann nel secondo tempo e si conferma quarta forza del campionato con 41 punti. Successo esterno dell'Espanyol per 1-0 in casa dell'Elche, in una sfida delicata per la salvezza. Infine pareggio 1-1 tra Rayo Vallecano e Siviglia, a cui non basta un gol dell'ex milanista Suso.

