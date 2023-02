Liga, festa Getafe: l'ex Roma Mayoral stende il Valencia!

GETAFE (Spagna) - La 22ª giornata della Liga si chiude al Coliseum Alfonso Perez di Getafe con lo scontro diretto nella zona calda della classifica vinto dai padroni di casa per 1-0 contro il Valencia. L'uomo partita è stato l'ex Roma Borja Mayoral: sua la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo all'82' per regalare 3 preziosi punti nella corda salvezza. Infatti grazie per Azulones si tratta del 3° risultato utile consecutivo (2 pareggi e questa vittoria) che li porta a quota 22 punti al 16° posto insieme alla coppia Almeria (17°) e Cadice ora al 18° posto. Per il Valencia (ora penultimo) invece prosegue la crisi con il 5° ko consecutivo.