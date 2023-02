Clamoroso in Spagna: sospetti di combine in Coppa del Re!

Liga, presunta combine in Coppa del Re

Nello specifico la gara in esame è quella del primo turno del dicembre 2021, in cui il Levante ha vinto per 8-0 in casa dell'Huracan Melilla. La Liga fa sapere di aver informato sia la polizia che le autorità giudiziare e già il tribunale di Melilla ha avviato le indagini, sentendo sei persone tutte legate all'Huracan mentre il Levante risulta estraneo ai fatti indagati.