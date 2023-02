Betis, che rimonta in casa dell'Elche: decisivo Willian José nel finale

Il 23° turno di Liga si apre con la vittoria in rimonta del Betis sul campo dell'Elche nell'anticipo del venerdì. La formazione di Pellegrini vince 3-2 in casa della squadra guidata da Machin. Sblocca Fidel su calcio di rigore al 7' minuto di gioco, raddoppia Boye al 9'. Ma nella ripresa, al 55', la squadra di casa si ritrova in dieci per l'espulsione di Magallan e parte così la rimonta degli andalusi: Borja Iglesias accorcia dagli undici metri, Miranda la pareggia e poi, dopo un rigore fallito da Iglesias, al 95' ecco un altro penalty (secondo giallo a Roco ed Elche in nove): sul dischetto va stavolta Willian José che non sbaglia e regala il successo al Betis, che si porta a una lunghezza dal quarto posto occupato dall'Atletico, impegnato nel derby col Real. L'Elche invece rimane in ultima posizione della classifica di Liga con appena 9 punti.