Liga, pari tra Real e Atletico: Alvaro risponde a Gimenez, Ancelotti a -7 dal Barça

Il derby di Madrid finisce in parità: è 1-1 tra Real e Atletico Madrid, con Alvaro Rodriguez che risponde al vantaggio di Gimenez. Ancelotti scende in campo col classico 4-3-3: a guidare il tridente c'è Benzema affiancato da Vinicius jr e Asensio. Simeone sceglie un 4-4-2 più accorto con Griezmann e Carrasco a lottare lì davanti. Dopo un primo tempo equilibrato e con qualche occasione in più per le Merengues, nella ripresa succede di tutto. Al 64° minuto Correa dà una gomitata a Rudiger: rosso diretto per l'argentino grazie all'intervento del Var. Il Real attacca a testa bassa ma è l'Atletico a passare in vantaggio: punizione di Griezmann e testa di Gimenez che anticipa tutti e piazza la palla alle spalle di Courtois. Passano 7 minuti e proprio il classe 2004 appena entrato, Alvaro Rodriguez, sempre di testa buca Oblak. Il Real Madrid accorcia, momentaneamente, di un solo punto sul Barcellona mentre i ragazzi di Simeone restano in quarta posizione alle spalle della Real Sociedad.