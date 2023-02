Liga, il Villarreal ritrova il sorriso: vittoria in rimonta contro il Getafe

Il 23° turno di Liga si chiude con la vittoria casalinga del Villarreal in rimonta contro il Getafe. Nel posticipo del massimo campionato spagnolo, la formazione di Setien vince 2-1 e ritrova il successo dopo 4 sconfitte di fila, agganciando il Vallecano al sesto posto a 34 punti. Il Getafe passa in vantaggio con Unal al 9' minuto di gioco ma poi il Villarreal trova il pareggio poco prima dell'intervallo con Chukwueze e nella ripresa ribalta il risultato con la rete del 2-1 di Morales al 52'. La squadra di Flores va ko dopo 3 risultati utili consecutivi e resta in penultima posizione con 22 punti.