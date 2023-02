Alaba vota Messi al Fifa The Best 2022 ma poi chiede scusa

Finita la cerimonia dei Best Awards, la Fifa ha diffuso i voti espressi dai vari ct e capitani delle nazionali. Tra tutti i voti, molto particolare è stata la scelta di David Alaba, che ha votato Lionel Messi per il premio The Best 2022 assegnato dalla Fifa. L'austriaco ha preferito votare per l'argentino del Psg ed ex Barcellona rispetto a Karim Benzema, suo compagno di squadra al Real Madrid. Questa scelta non è piaciuta ai tifosi dei blancos che si sono scatenati sui social network contro l'ex Bayern Monaco, tanto da far diventare virale l’hashtag #AlabaOut, e chiedendo addirittura la sua cessione.