Diretta Real Madrid-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Prima del Clasico del 19 marzo, Real Madrid e Barcellona si incontrano stasera alle ore 21 per l'andata delle semifinali di Coppa del Re. I Blancos di Carlo Ancelotti sono reduci dal pareggio per 1-1 nel derby contro l'Atletico Madrid e vogliono riscattarsi nella coppa nazionale anche per dare un segnale in vista del rush finale in campionato, dove Benzema e compagni contano sette lunghezze di distanza proprio dai catalani. I blaugrana di Xavi, invece, stanno vivendo un periodo complicato: dopo l'eliminazione nei playoff di Europa League nella doppia sfida contro il Manchester United, gli azulgrana hanno perso 1-0 in casa dell'Almeria interrompendo una striscia di 13 risultati utili consecutivi (12 vittorie) che durava dal 16 ottobre, gara d'andata proprio contro il Real Madrid. Tornando alla Coppa del Re, la gara di ritorno è in programma al Camp Nou il prossimo 5 aprile. Nella parte alta del tabellone si scontrano Osasuna e Athletic Bilbao, con i primi che hanno portato a casa l'andata grazie alla rete di Ezzalzouli.