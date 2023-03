Incredibile in Spagna: errore Var, il Cadice chiede di sospendere il campionato!

TORINO - L'errore arbitrale che ha danneggiato gravemente il Cadice nella partita contro l'Elche del 17 gennaio (un gol viziato da un fuorigioco avversario piuttosto netto), per il quale il direttore di gara Del Cerro Grande si è scusato, rischia di creare un nuovo uragano sul campionato spagnolo. Inizialmente il tentativo della squadra che ha pagato lo sbaglio è stato orientato a ripetere parzialmente la partita, ma visto il rifiuto della RFEF di assumersi la responsabilità di quello che è considerato l'errore più grave dall'inclusione del VAR nel calcio spagnolo, si sono rivolti al Tas di Losanna per richiedere addirittura la "sospensione temporanea" della Liga, in attesa di una delibera favorevole riguardo il loro ricorso.

Cadice, ricorso al Tas

A comunicarlo è stato lo stesso Cadice, in una nota pubblicata sul proprio sito: "A seguito di un'azione sfortunata e negligente da parte del gruppo arbitrale, in particolare gli arbitri della sala Var, il Cadice è stato gravemente danneggiato". Per questo motivo la società annuncia misure immediate che ha incluso nei suoi media ufficiali. Per ogni punto in elenco si fa riferimento alle leggi a tutela del club, con tanto di precedenti nel mondo del calcio che hanno visto Uefa e Fifa protagoniste e in cui sono state effettuate parziali ripetizioni di varie partite. Sulla base di ciò e di quanto ritengono “giusto”, richiede al Tas di “garantire l'equità e l'uguaglianza dei Club che vi partecipano, evitando adulterazioni indesiderate di detto concorso, frutto di un manifesto, grave errore arbitrale tecnico e negligente".