Barcellona, ufficiale Joao Mendes: il figlio di Ronaldinho giocherà con la Masia

Un altro Ronaldinho è pronto a vestire la maglia del Barcellona. Non ha lo stesso cognome e per anni ha nascosto di essere il figlio dell'ex pallone d'oro. Si tratta del giovane 2005 Joao Mendes, che ha appena firmato un contratto con i blaugrana, come comunicato dal club. Il 2005 si aggregherà inizialmente alla Masia, la squadra giovanile della società, dove sono sbocciati spesso talenti. Gli ultimi Pedri e Gavi.