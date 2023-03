Real Sociedad, pareggio in Liga prima della Roma: 0-0 contro il Cadice

La Real Sociedad in Liga non va oltre il pareggio casalingo contro il Cadice. Nella sfida valevole per la 24esima giornata del campionato spagnolo la squadra di Imanol è stata fermata dagli ospiti sul risultato di 0-0. Partita difficile per i prossimi avversari della Roma agli ottavi di Europa League, che nonostante l'enorme predominio territoriale non riescono a conquistare la vittoria contro i 14esimi in classifica. La Real Sociedad si porta così a +2 sull'Atletico Madrid di Simeone, che domani sera affronterà il Siviglia per riportarsi al terzo posto.