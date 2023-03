Atletico Madrid, che goleada: doppietta di Morata, 6-1 al Siviglia

Il Gatefa batte 3-2 il Girona nel 24° turno del campionato di Liga . Padroni di casa in gol nel primo tempo con Unai due volte al 2' e al 14', poi con l'ex romanista Borja Mayoral al 43'. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Castellanos al 54' e Gutierrez all'80' ma non riescono a completare la rimonta. Tre punti fondamentali per il Getafe in chiave salvezza. Il Villarreal invece vince in trasferta per 2-0 sul campo dell'Almeria: ospiti in vantaggio con Moreno a 76' e raddoppio con Morales all'88'. Il Villarreal, con 37 punti, si posiziona al sesto posto.

L'Atletico ne fa 6 al Siviglia: doppietta per Morata

Travolgente vittoria dell'Atletico Madrid per 6-1 contro il Siviglia. Per i colchoneros a segno nel primo tempo Depay al 23' e al 26', poi En Nesyri accorcia le distanze per gli ospiti. Nella ripresa prima Griezmann al 53' e Carrasco al 69', poi la doppietta dell'ex Juventus Morata al 76' e al 92' firmano la goleada. Il Siviglia sbaglia un rigore al 74' e resta in dieci per l'espulsione di Gueye nel finale. In classifica, l'Atletico si riprende il terzo posto da solo con 45 ounti davanti alla Real Sociedad. Un gol dell'ex Torino Boyé, invece, regala all'Elche, fanalino di coda della Liga, il successo in casa del Maiorca. La squadra guidata da Machin si porta a 12 punti in classifica, ma resta a -13 dalla zona salvezza.

