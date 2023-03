Liga, Rapinha lancia il Barcellona: Valencia sempre più nei guai

Al Camp Nou il Barcellona batte di misura il Valencia grazie alla rete di Rapinha nel primo tempo e vola momentaneamente a +10 sul Real Madrid. Nella seconda frazione di gioco, i catalani hanno prima sbagliato un rigore con Ferran Torres e poi sono rimasti in 10 a causa dell'espulsione di Araujo. Il Valencia resta in penultima posizione a quota 23 a soli due punti dalla zona salvezza. Il Valladolid ha battuto in casa l'Espanyol grazie alle reti di Sanchez e Aguado: inutile la rete di Braithwaite nel finale di gara.