Barcellona, scandalo arbitri: c'è la denuncia della Procura per corruzione

La Procura spagnola ha denunciato il Barcellona per presunta corruzione nei pagamenti a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del CTA (Comitato Tecnico degli Arbitri). La denuncia è diretta anche allo stesso Negreira, agli ex presidenti blaugrana Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e agli ex dirigenti del club Óscar Grau e Albert Soler. La Procura ha denunciato i presunti reati di corruzione tra privati in ambito sportivo, di falso in atti e di scorretta amministrazione.