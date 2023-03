Liga, pari clamoroso tra Cadice e Getafe: 3 rigori e 15 minuti di recupero

Succede di tutto al Nuevo Mirandilla dove Cadice e Getafe pareggiano 2-2 dopo ben 15 minuti di recupero! Uno degli scontri salvezza della 25esima giornata della Liga spagnola è stato caratterizzato anche da 3 rigori. I padroni di casa vanno in vantaggio con Sobrino nel primo tempo, raggiunti poi nella ripresa dal primo rigore della gara trasformato da Enes Unal. Ma nel finale succede di tutto: prima il rosso a Duarte che causa il secondo tiro dal dischetto della partita trasformato da Alcaraz, poi l'incredibile pari ancora di Enes Unal che segna il terzo rigore della partita e fissa la gara sul 2-2 finale dopo 15 minuti di recupero. Ai padroni di casa non è andata giù l'esultanza della punta turca da cui è scaturita una rissa in cui è stato espulso Carcelen per condotta antisportiva. In classifica il Cadice sale a quota 27 con una lunga di vantaggio sul Getafe. Entrambe le squsdre restano invischiate nella lotta salvezza in attesa di Siviglia-Almeria e della gara del Valencia.