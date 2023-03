Real Sociedad, un pari verso la Roma: 1-1 in trasferta contro il Maiorca

La Real Sociedad, dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma nel match d'andata degli ottavi di Europa League, rimedia un pareggio esterno in Liga. La squadra di Alguagil ha affrontato il Maiorca tornando a casa con un solo punto, al termine di una partita complicata conclusa con il risultato di 1-1. Gli ospiti sono andati in vantaggio dopo appena 3', grazie alla rete di Fernandez su assist di Silva. Nonostante il predominio territoriale degli avversari, i padroni di casa non si sono dati per sconfitti e hanno reagito al 50' con il gol di Lee Kang-In che ha dunque portato il punteggio sull'1-1 finale. La formazione di Alguacil affronterà la Roma in casa nel match di ritorno di Europa League in programma giovedì 16 marzo alle 21:00.