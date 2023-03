Liga, Morata decisivo nel finale: l'Atletico vince in casa del Girona

L'Atletico Madrid ha vinto 1-0 sul campo del Girona nel posticipo che ha chiuso la 25esima giornata del campionato di Liga. E' stato Alvaro Morata, ex Juventus, a regalare la vittoria in extremis a Simeone: lo spagnolo, entrato al 62' al posto di Depay, ha segnato il gol decisivo nei minuti di recupero mettendo in rete da distanza ravvicinata su azione di corner. La marcatura è stata convalidata dopo un check al Var, effettuato per verificare la posizione regolare di Morata. Quarto successo nelle ultime 5 giornate per l'Atletico, terzo nella classifica di Liga con 48 punti. Il Girona, invece, rimedia il secondo ko di fila e resta 12° a quota 30.