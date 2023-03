Liga, l'Athletic Bilbao vince e cala il tris: Valladolid ko

VALLADOLID - Show dell'Athletic Bilbao in casa del Valladolid: i baschi si impongono per 3-1 all'Estadio José Zorrilla. La squadra di Valverde torna alla vittoria dopo oltre un mese: nelle ultime quattro aveva collezionato un solo punto nel pari in casa del Rayo Vallecano. Con questi tre punti, il Bilbao sale in settima posizione a quota 36 punti, a due sole lunghezze dal Villarreal in zona Conference. Dopo due risultati utili consecutivi, cade il Valladolid: ai ragazzi di Paqueta non basta la rete di Larin e in classifica restano a 28 punti, con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.