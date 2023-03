Real Madrid, Ancelotti: "Resterei a vita qui, deciderà il club"

Real Madrid, le parole di Ancelotti

Il tecnico del Real Madrid ha spiegato: "Mi godo ogni giorno che sto qui. Se mi vorranno per altri tre mesi mi godrò quelli, se saranno tre anni farò la stessa cosa. E sarò sempre grato al club per tutto il tempo che sarò stato qui". Poi, ha aggiunto: "Oltretutto io sono convinto che in questa stagione vinceremo qualcosa, così il discorso finisce. Siamo indietro nella Coppa e in campionato, ma non lo siamo nella Champions...". Infine, dopo aver annunciato la presenza domani di Benzema, una battuta sulla sfida col Barcellona. "Si può vincere se sei capace di tirare fuori il meglio sotto tutti i punti di vista: a livello individuale, collettivo, offensivo e difensivo. Non dobbiamo pensare che potrebbe finire la liga, ma solo alla partita di domani perché vogliamo ridurre lo svantaggio dal Barça".