Liga, l'Atletico Madrid vince ancora: tris al Valencia

Pari per 1-1 tra Almeria e Cadice del 26° turno di Liga . Ospiti avanti con Marti al 49', pareggio in extremis dei padroni di casa al minuto 96' con un rigore di Melero. Pareggio anche in Vallecano-Girona , che finisce 2-2: squadra di casa due volte avanti con Palazon e Trejo (che poi ha anche fallito un penalty), la formazione in trasferta la riprende due volte con la doppietta di Tsygankov. Con questo pari il Rayo Vallecano sale a 36 punti in classifica, mentre il Girona si porta a quota 31.

Tris del Celta, l'Atletico travolge il Valencia

Successo esterno per 3-1 del Celta Vigo sul campo dell'Espanyol. In gol Veiga, Aspas (su rigore) e Perez. Inutile per gli ospiti la rete di Gragera. Il Celta Vigo sale a quota 34 punti in classifica, mentre l'Espanyol resta fermo a quota 27. Vittoria pure per l'Atletico Madrid. I colchoneros stendono 3-0 in casa il Valencia, ottengono il 15° successo in campionato e, terzi, si avvicinano al duo di testa (Barcellona e Real Madrid) in attesa del Clasico: apre le marcature Griezmann al 23', raddoppia Carrasco a inizio ripresa, chiude Lemar al 67' su assist di Morata (entrato tre minuti prima) per il definitivo tris. Altro ko per il Valencia, che condivide il penultimo posto in graduatoria con Getafe e Almeria.