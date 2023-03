Diretta Barcellona-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARCELLONA (Spagna) - È tutto pronto per il 253esimo Clasico della storia, che mette in palio gran parte del futuro della Liga. Il bilancio allo stato attuale parla di 101 vittorie per il Real Madrid, 99 per il Barcellona e 52 pareggi, ma sono i catalani ad arrivare da favoriti, forti di un rassicurante +9 in classifica che sembra indirizzarli verso la conquista del 27esimo campionato: "Lo scenario è ottimo per il vantaggio con cui ci presentiamo. Queste partite mi motivano. Dovessimo vincere daremmo un bel colpo, non sarebbe definitivo ma il margine si farebbe importante", ha detto Xavi alla vigilia. "Non so se si chiude tutto in caso di mancata vittoria. Noi pensiamo solo a vincere. I numeri dicono che siamo indietro in campionato e in Coppa del Re, mentre le cose procedono bene in Champions. Può succedere ancora di tutto", la risposta di Ancelotti.