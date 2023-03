Kessie al 91'! Il Barcellona piega il Real Madrid, Xavi vola a + 12 da Ancelotti

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona vince contro il Real Madrid all'ultimo respiro e mette una serie ipoteca sulla Liga: questo il riassunto del clasico. Termina 2-1 con Xavi che mantiente il primato e allunga sul +12 in classifica sulla formazione di Ancelotti. Gara che inizia alla grande per i Blancos con l'autorete di Araujo che gira nella propria porta nel tentativo di liberare l'area. La risposta azulgrana arriva a ridosso dell'intervallo con il pari di Sergi Roberto bravo a sorprendere la difesa avversaria. Nella ripresa Lewandowski sfiora il vantaggio per i padroni di casa, gli ospiti lo trovano con Asensio ma è il Var a negare la gioia alla squadra di Ancelotti. Al 91' allora è Kessie a prendersi la scena mettendo in rete un assist perfetto di Balde: rete dell'ex rossonero e Camp Nou che esplode, la Liga è sempre più vicina.

Liga, la classifica

Siviglia ko contro il Getafe

Nel lato del tabellone della Juventus in Europa League, continua a faticare in Liga il Siviglia che cade 2-0 sul campo del Getafe. Di Munir El Haddadi e Unal i gol che sono valsi il bottino pieno. Con questa vittoria il Getafe si porta a 29 punti in classifica, mentre il Siviglia resta fermo a quota 28. Netta vittoria per 3-0 del Villarreal sul campo dell'Osasuna, a decidere il match la doppietta di Morales e la rete di Chukwueze. Sorride anche la Real Sociedad che piega 2-0 l'Elche grazie ai guizzi di Kubo e Barrenetxea. Vittoria per 1-0 per il Real Betis contro il Maiorca con una rete di Borja Iglesias al 48'.