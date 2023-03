Siviglia-Sampaoli, è addio: ufficiale la risoluzione del contratto

Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il tecnico argentino ha preso il posto di Lopetegui a ottobre e ha rimediato 13 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte in 31 partite, conquistando i quarti di Europa League ma lasciando la squadra a soli due punti dalla zona retrocessione nel campionato di Liga. Il Siviglia, inoltre, fa sapere che è intenzionato ad ufficializzare già in giornata il nuovo allenatore affinché possa dirigere l'allenamento odierno in programma alle 18. Manca l'ufficialità ma, secondo i quotidiani spagnoli, non ci sono dubbi: José Luis Mendilibar, ex Elche e Alaves, avrebbe trovato l'accordo per un contratto fino a fine stagione e sarà il nuovo tecnico.