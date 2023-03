Ancelotti via dal Real Madrid? Ecco la lista dei sostituti per la panchina

MADRID (Spagna) - Non è un mistero che Carlo Ancelotti possa lasciare la Spagna in cerca di nuovi stimoli: in questi mesi l'allenatore è stato accostato al Brasile che, non a caso, avrebbe ingaggiato un ct pro-tempore proprio in attesa delle decisioni del tecnico di Reggiolo. E così, in Spagna impazza il toto-nomi per il sostituto sulla panchina del Real Madrid per la prossima stagione. A Madrid si sono già portati avanti e stanno circolando le prime candidature tra giovani emergenti, usato sicuro e outsider.