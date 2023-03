Barcellona, restyling per il Camp Nou: dove giocheranno i blaugrana

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona, almeno per una stagione, cambierà casa. Il club blaugrana ha comunicato alla Federcalcio spagnola che la prima squadra giocherà le partite casalinghe della prossima stagione allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuic, informazione che la Federazione dovrà a sua volta girare alla Uefa. Lo spostamento è legato alle opere di riqualificazione del Camp Nou, nell'ambito del progetto Espai Barça (rimodernare Camp Nou, Palau Blaugrana e il Campus Barça per un investimento stimato fino a 1,5 miliardi di euro). Il Barcellona doveva ancora comunicare lo stadio che ospiterà le partite delle competizioni nazionali ed europee dalla stagione 2023-24, procedura che, secondo quanto riportato dalla spagnola Efe, la società ha recentemente portato a termine. Il trasferimento avrà un costo di circa 20 milioni per i blaugrana secondo El Mundo Deportivo.