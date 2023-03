Messi, Barcellona allo scoperto: “Siamo in contatto, lo rivogliamo”

BARCELLONA (Spagna) - Il futuro di Lionel Messi sarà il tema del calciomercato estivo 2023, le sirene degli Stati Uniti (Mls) si fanno sempre più rumorose anche se il Barcellona continua a sperare nel grande ritorno. Stando a "Mundo Deportivo" il presidente Joan Laporta avrebbe già incontrato il padre e agente di Messi, Jorge , ma anche Xavi starebbe facendo la sua parte, tenendosi in contatto col giocatore. Il tecnico accoglierebbe a braccia aperte l'ex compagno di squadra e anche altri giocatori blaugrana si sono espressi pubblicamente a favore del ritorno di Messi, lo scorso 21 febbraio a cena a Barcellona con Busquets e Jordi Alba .

Barcellona, Yuste: "Si, sogniamo il ritorno di Messi"

Il vice presidente dei catalani Rafael Yuste è uscito allo scoperto: "Certo che siamo in contatto con Messi. Sogniamo il suo ritorno, Leo e la sua famiglia conoscono l'affetto che abbiamo per loro. Ho partecipato alle trattative che non si sono concretizzate due anni fa (il mancato rinnovo dello stesso Messi). Ho ancora quella spina nel fianco e vorrei che tornasse, le belle storie nella vita devono avere un lieto fine. Noi siamo innamorati di Messi e penso che Messi sia innamorato del Barça e della città di Barcellona". Il club blaugrana è molto indaffarato su più ambiti, a partire dal restauro del Camp Nou fino e i problemi legati al monte ingaggi con il rischio di perdere il giovane fuoriclasse Gavi

Barcellona, Xavi: "Parlo spesso con Leo, vorrei che tornasse"

L'allenatore del Barça è intervenuto proprio sul tema Messi nella conferenza stampa di presentazione del match della Liga contro a casa dell'Elche (sabato alle ore 21): "Penso che questo non sia il momento di parlare del ritorno di Leo. Siamo amici. Parlo spesso ma questo non è il momento per il bene di Leo, né della società né della squadra. È un argomento di cui ci stiamo occupando, si spera che si possa fare. Vorrei che tornasse ad aiutarci. È il club della sua vita, è il miglior giocatore nella storia del club e nella storia del calcio".