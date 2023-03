Muriqi e Budimir a secco: Maiorca-Osasuna termina 0-0

PALMA DI MAIORCA (Spagna) - Il Maiorca fallisce il sorpasso in classifica ai danni dell'Osasuna, non andando oltre lo 0-0 tra le mura amiche. I padroni di casa, con il kosovaro ex Lazio Muriqi al centro dell'attacco fino al 76', partono forte, sfiorando il vantaggio con Kang-in Lee dopo appena due minuti di gioco e con Pablo Maffeo al 23', mentre richiedono a gran voce - ma invano - un calcio di rigore pochi secondi più tardi con Daniel Rodriguez. Dopo la sfuriata iniziale, il match perde progressivamente intensità, facendo invece posto al nervosismo, con ben sette ammonizioni (e l'espulsione di Copete) tra le fila isolane e tre tra quelle ospiti, dove il croato Budimir, in Italia con le maglie di Sampdoria e Crotone, è protagonista di una prova piuttosto incolore. Solo 14 i minuti concessi dal tecnico dei maiorchini, il messicano Aguirre, all'ex Fiorentina Nastasic, mentre al 90' l'Osasuna va ad un passo dal colpaccio con Abde.