Liga, poker Barcellona contro l’Elche: Xavi a +15 sul Real Madrid

Il Barcellona di Xavi non delude contro l'Elche e consolida il primo posto in classifica. I blaugrana si sono imposti per 4-0 in trasferta nel match valevole per la 27ª giornata della Liga. A sbloccare la partita ci ha pensato il solito Lewandowski al 20' su assist di Araujo, consentendo agli ospiti di chiudere il primo tempo in vantaggio 1-0. Nella seconda frazione di gara gli avversari non sono riusciti a farsi valere per ribaltare il risultato e i blaugrana ne hanno approfittato con Ansu Fati al 56' e di nuovo con Lewandowski per poi finire con Ferran Torres, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva in campionato senza subire gol. Il Barcellona si porta momentaneamente a +15 sul Real Madrid di Carlo Ancelotti, che domani affronterà il Valladolid in casa.