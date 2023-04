Liga, show di Benzema nel 6-0 del Real Madrid al Valladolid

Show del Real Madrid al Santiago Bernabeu dove la squadra di Carletto Ancelotti ha travolto il Valladolid nel 6-0 finale. Mattatore della gara è stato Karim Benzema, autore di una tripletta messa a segno interamente nel primo tempo. Apre le danze Rodrygo, poi arrivano le tre reti firmate dal francese. Nel secondo tempo, il var annulla la doppietta a Rodrygo per fallo di mani, poi Asensio e Lucas Vazquez mettono a segno le ultime due reti per il Real. Le Merengues blindano il secondo posto in attesa della gara dell'Atletico: Ancelotti torna a -12 dal Barcellona, reduce dal poker esterno servito all'Elche. Situazione complicata per il Valladolid, che vanta un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.