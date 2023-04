Real, Ancelotti pronto alla sfida con il Barcellona: "Tocca a noi vincere"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è chiamato a ribaltare l'1-0 dell'andata della semifinale i Copa del Rey contro il Barcellona. I Blancos scenderanno in campo mercoledì (ore 21) al Camp Nou, queste le parole dell'allenatore italiano alla vigila della sfida: "Siamo in buona forma, siamo motivati e concentrati. Penso che ci sentiamo tutti molto positivi dopo la partita contro il Valladolid. Siamo pieni di fiducia che possiamo produrre una buona prestazione - aggiunge - Il Clasico è sempre la partita più importante per me, per il Real Madrid e per i tifosi. C'è una grande rivalità e questa partita ci porterà in un'altra finale, che è il nostro obiettivo finale. È una competizione importante e siamo molto vicini. Noi faremo di tutto per assicurarci un posto in finale”.