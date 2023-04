Barcellona, Xavi non si fida del Real: "Restano loro i favoriti"

BARCELLONA (Spana) - Il Barcellona di Xavi si prepara ad ospitare il Real Madrid per il match di ritorno delle semifinali di Copa Del Rey. I catalani scenderanno in campo mercoledì (ore 21) forti del fattore campo e anche dell'1-0 strappato all'andata al Bernabeu, Xavi però non vuole disattenzioni e ricorda: "Da quanto tempo il Real non perde una sfida doppia? Secondo me restano i favoriti anche se avranno più pressioni di noi. È una squadra esperta, campione d'Europa in carica, in grado di batterci e che sa ripartire. Penso che cercheranno di toglierci il possesso palla, sanno che soffriamo quando non abbiamo il controllo, sappiamo che non sarà facile ma abbiamo lavorato per essere all'altezza - aggiunge - Abbiamo fame di titoli. Vogliamo il successo, abbiamo in rosa calciatori che come primo trofeo hanno vinto la Supercoppa quest'anno, questo può essere un fatto importante".