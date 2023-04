Barcellona-Real Madrid, i tifosi blaugrana cantano "Messi, Messi" al 10’

BARCELLONA (Spagna) - Al minuto 10 , come il numero che porta sulle spalle, della sfida tra Barcellona e Real Madrid, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa del Re, il Camp Nou ha iniziato ad invocare il nome del grande ex: il fuoriclasse argentino Lionel Messi , fresco di successo in Coppa del Mondo da grande protagonista con la maglia della nazionale argentina e in forza al Paris Saint-Germain.

Il Barcellona sogna il ritorno di Lionel Messi

I cori e il boato del Camp Nou sono solo l'ultimo episodio di un rumor di mercato che sta via via prendendo maggiore consistenza con il passare dei giorni: dopo il doloroso addio a parametro zero nell'estate del 2021, la dirigenza del Barcellona avrebbe rotto gli indugi, studiando un piano per riportare in Catalogna Lionel Messi che, in 17 anni di militanza con la prima squadra blaugrana, ha messo a segno 672 reti in 778 partite.