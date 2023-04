Liga: Chukwueze show, Ancelotti ko contro il Villarreal

Il Real Madrid cade in casa contro il Villarreal per 3-2 aprendo la strada al Barcellona verso la conquista della Liga . Primo tempo che termina in parità: Real in vantaggio grazie ad un'autorete di Pau Torres , raggiunta dal pari di Chukwueze che mette a segno la sua prima rete della serata. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio dei Blancos grazie al solito Vinicius jr ma in 10 minuti i Sottomarini gialli ribaltano tutto prima con Morales e poi di nuovo con la punta nigeriana. Ancelotti resta così a -12 da Xavi .

Vincono Osasuna, Athletic Bilbao e Real Sociedad

Vittoria interna per 2-1 e in rimonta per l'Osasuna contro l'Elche. Ospiti avanti al 44' con Morente, ribaltone dei padroni di casa nella ripresa con una doppietta di Ezzalzouli. Con questo successo, la finalista di Coppa del Re si porta a 38 punti in classifica, mentre l'Elche resta all'ultimo posto a quota 13. Successo per 2-1 per l'Athletic Bilbao sul campo dell'Espanyol: decisiva una doppietta di Inaki Williams, inutile per i padroni di casa il gol di Darder nel finale. Con questa vittoria l'Athletic si porta a 40 punti punti in classifica, mentre l'Espanyol resta fermo a quota 27. Vince anche la Real Sociedad che, grazie alle reti di Oyarzabal e Kubo, batte il Getafe per 2-0. I padroni di casa salgono così a quota 51, rinforzando ulteriormente il quarto posto in classifica.