Liga, Valladolid-Maiorca show: Muriqi super doppietta! Atletico Madrid ok

Pareggio pirotecnico tra Valladolid e Maiorca nella gara valida per la 28ª giornata della Liga . Al José Zorrilla finisce 3-3: padroni di casa avanti con Perez al 33', poi nella ripresa gli ospiti ribaltano la partita grazie alle reti all'8' di Muriqi e di Morlanes al 13'. Il Valladolid trova il pareggio con Amallah al 23' e firma il nuovo vantaggio al 41' con Monchu , ma in pieno recupero Muriqi - su rigore - firma il definitivo 3-3. Il Maiorca sale così a 34 punti, mentre il Valladolid avanza a quota 29.

Vince l'Atletico Madrid di Simeone

Vittoria in trasferta per l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che batte per 2-1 il Rayo Vallecano: decidono la sfida i gol di Molina e Hermoso che danno il doppio vantaggio agli ospiti tra il 22' e il 24'. Poi nella ripresa arriva la rete di Fran Garcia all'85' ma non basta ai padroni di casa per evitare la sconfitta. In classifica l'Atletico sale a quota 57 punti, accorciando le distanze dal Real Madrid di Carlo Ancelotti: ora è a -2 dal secondo posto.

Il Cadice batte 2-0 il Betis Siviglia

Tre punti fondamentali per la salvezza per il Cadice, che sorprende 2-0 il Betis Siviglia al 'Benito Villamarin' nella gara valida per il 28ª turno del massimo campionato spagnolo e si porta a +4 sulla zona retrocessione. Succede tutto nella ripresa, con i gol in rapida successione di Alcaraz su rigore all'8' e di Ramos al 14'. I biancoverdi, che mancano il controsorpasso al Villarreal al quinto posto in classifica, hanno chiuso in nove uomini per le espulsioni di Canales al 38' del primo tempo e di Ruibal al 15' della ripresa.

L'Almeria batte il Valencia

L'Almeria si aggiudica per 2-1 la sfida salvezza contro il Valencia. Tutte le reti arrivano nella ripresa: Melero sblocca il risultato al 4', Barbic raddoppia al 13'. Castillejo accorcia le distanze al 16' ma il risultato non cambia più. L'Almeria stacca così il Valencia e sale a 40 punti, mentre i 'pipistrelli' rimangono fermi a 27, in zona retrocessione.