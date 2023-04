Il Barcellona non va oltre lo 0-0 in casa contro il Girona nel 28° turno del campionato di Liga ma, dopo la sconfitta del Real Madrid contro il Villarreal, allunga in testa alla classifica del massimo campionato spagnolo. I blaugrana, che venivano da 4 vittorie di fila in Liga, rimediano il terzo pareggio in campionato e salgono a 72 punti, con il Real secondo a quota 59. Il Girona, invece, è undicesimo in graduatoria con 35 punti.