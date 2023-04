Liga, il Real Madrid vince in trasferta: Nacho e Asensio stendono il Cádiz

Il Real Madrid torna alla vittoria in Liga. La squadra di Ancelotti, nel match valevole per la 29ª giornata del campionato spagnolo, si è imposta in trasferta per 2-0 contro il Cádiz. Dopo un primo tempo con poche emozioni e nessuna rete, i Blancos hanno sbloccato la partita al 72' con Nacho Fernandez su assist di Tchouameni per poi raddoppiare 4' dopo grazie al gol di Asensio servito da Valverde. Il Real Madrid, in attesa di affrontare il Chelsea nel match di ritorno dei quarti di Champions League, si porta dunque a -10 dal Barcellona di Xavi, che domani scenderà in campo contro il Getafe.