Barcellona, pari a Getafe. Ma la notizia la fanno i tifosi sull'albero!

GETAFE (Spagna) - La partita tra il Getafe ed il Barcellona non ha regalato gol (0-0) e grandi emozioni ma sta facendo il giro del web e dei social per via di una curiosa iniziativa di alcuni tifosi. Infatti le telecamere di Dazn hanno pescato tre ragazzi a seguire il match ma da una posizione inusuale: su un albero dietro una tribuna del Coliseum Alfonso Perez! I tre ragazzi sono subito diventati virali non solo per la folle ma riuscita idea della postazione ma anche perché due di loro non vestivano nessuna delle maglie delle due squadre: uno con la maglia del Paris Saint-Germain e l'altro con quella del Marsiglia.