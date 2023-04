Liga, il Maiorca supera il Celta Viga: decide Ndiaye

Una rete del senegalese basta alla formazione di Aguirre per piazzare il sorpasso in classifica agli avversari che nel finale restano in dieci per il rosso a Hugo Mallo

17 . 04 . 2023 23:09 1 min Maiorcavigocelta

© EPA

