Real Madrid, risposta video al Barcellona: "Chi è la squadra di regime?"

Real Madrid-Barcellona , scintille e fuochi d'artificio non solo sul rettangolo di gioco. In queste ore in Spagna è scoppiato un vero e proprio putiferio, un botta e risposta tra blaugrana e blancos destinato a lasciare strascichi. E se sul campo il Barça è destinato a vincere la Liga, mentre il Real lotta ancora per Champions League e Coppa del Re, fuori dal prato verde le due società hanno assestato un colpo per parte.

Real Madrid, video risposta al Barcellona

Tutto era nato nelle scorse ore, con il presidente del Barcellona Joan Laporta che aveva attaccato il Real Madrid in merito al caso Negreira e affermando che i blancos sono una società storicamente favorita dal regime. Interpellato in merito a queste dichiarazioni nella conferenza pre Chelsea, il tecnico delle merengues Carlo Ancelotti aveva preferito non esprimersi. La risposta, però, è arrivata dura e decisa dal club di Madrid, con un video postato sui propri canali social. Una clip di più di 4 minuti, in cui i blancos ricordano vari episodi, tra cui quello delle tre medaglie che il Barcellona consegnò al leader della dittatura Francisco Franco, che fu nonimato membro onorario del club catalano nel 1965. A ruota anche alcune immagini di repertorio, sempre a testimoniare la vicinanza tra Franco e il Barça. All'interno del video viene poi rimarcato come i blaugrana siano stati salvati ben 3 volte dalla bancarotta proprio da Franco, oltre a sottolineare come durante il suo regime il Barcellona abbia vinto 8 campionati e come in quel periodo i calciatori del Real Madrid venissero "detenuti, esiliati, assassinati". Il video si chiude con una domanda: "E allora, qual è la squadra del regime?". Attesa una controrisposta del Barcellona, la polemica sembra solo all'inizio.