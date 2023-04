Betis, Joaquin annuncia il ritiro: record di presenze in Liga e poi stop

SIVIGLIA (Spagna) - Le ultime nove giornate di Liga con la maglia del Betis per diventare il giocatore con più presenze nel massimo campionato spagnolo e poi stop: Joaquin ha annunciato il ritiro a fine stagione. Alla soglia dei 42 anni, Joaquin ha disputato in carriera quasi 900 partite: dopo il debutto in prima squadra nei biancoverdi di Siviglia il 3 settembre 2000 in seconda divisione, ha vestito anche le maglie di Valencia, Malaga e Fiorentina (dal 2013 al 2015), oltre a quella della Spagna (51 presenze), prima del ritorno in Andalusia. Nel suo personale palmares tre Coppe del Re conquistate con Valencia (2008) e Betis (2005 e 2022). In Liga è a quota 615 presenze, a -7 dal record di Andoni Zubirzarreta fermo 622.