Asensio trascina il Real Madrid: battuto il Celta Vigo

MADRID (Spagna) - Il sabato della 30ª giornata della Liga si chiude a Madrid con la seconda vittoria consecutiva del Real Madrid che batte il Celta 2-0 . Protagonista della vittoria dei Blancos Marco Asensio : gol al 42' e poi assist al 48' per Militao che di testa trafigge Vilar per il raddoppio. Real che momentaneamente si porta a -8 dal Barcellona (65 a 73) in campo domenica nel big match contro l'Atletico Madrid 3° in classifica.

Celta Vigo-Real Madrid 0-2, tabellino e statistiche

Liga, la classifica

Betis sconfitto ad Osasuna! La Real Sociedad allunga per il 4° posto

L'Osasuna batte per 3-2 il Betis Siviglia con la doppietta di Budimir e riaccende la corsa alla zona Europa complicando l'inseguimento al 4° posto del Betis. Infatti la Real Sociedad (4ª) vince per 2-1 contro il Vallecano, grazie alla rete realizzata all'82' da Carlos Fernandez, e si porta a +6 (54 a 48) sui biancoverdi che vedono il loro5 ° posto sotto assedio. L'Osasuna sale a 41 punti (8°) ma, soprattutto, l'Athletic Bilbao (7°) si porta a 2 punti grazie al successo per 2-1 a casa dell'Almeria. Il tutto con il Villarreal (6°) che ha l'occasione domenica, a casa del Siviglia, di superare il Betis ora ad un solo punto di distacco. Infine 3 punti preziosi in chiave lotta salvezza per il Valladolid che supera il Girona 1-0 (Monchu al 24') e sale al 14° posto (35 punti, +7 sul 18° posto).

Osasuna-Betis Siviglia 3-2, tabellino e statistiche

Almeria-Athletic Bilbao 1-2, tabellino e statistiche

Real Sociedad-Vallecano 2-1, tabellino e statistiche

Valladolid-Girona 0-1, tabellino e statistiche