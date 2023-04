Siviglia, messaggio alla Juve. Barcellona storico: Atletico ko e record

Il Siviglia , dopo aver eliminato il Manchester United in Europa League dove in semifinale affronterà la Juventus di Allegri , trova un’altra vittoria in Liga ai danni del Villarreal . La squadra di Mendibilibar si è imposta con il risultato di 2-1: Mir apre, Torres risponde e al 94' En Nesyri la chiude. Il Barcellona batte l' Atletico Madrid e torna a +11 punti sul Real Madrid a otto giornate dalla fine del campionato. Blaugrana sempre più vicini al titolo grazie alla rete di Ferran Torres arrivata nel finale del primo tempo. La vittoria contro la squadra di Simeone , inoltre, entra nella storia: il Barcellona è infatti la prima squadra nella storia dei sette principali campionati europei a superare le prime 30 giornate con meno di dieci gol subiti.

Il Valencia batte l'Elche: tre punti per la salvezza

Il Valencia batte 2-0 in trasferta l'Elche ultimo in classifica nella gara valida per la 30esima giornata della Liga e resta in corsa per la salvezza, agganciando al quart'ultimo posto l'Almeria a quota 30 punti. Succede tutto nel primo tempo: Lino sblocca il risultato al 19', l'autogol di Verdu al 42' chiude la partita. Nella prossima giornata, l'ex squadra di Gattuso affronterà il Valladolid al Mestalla. Il Maiorca si impone per 3-1 sul Getafe grazie alla doppietta di Lee Kang-In e al gol di Raillo.