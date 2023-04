Liga, il Real Madrid crolla: clamoroso poker dal Girona

Il Real Madrid vede sempre più lontana la possibilità di rimontare il Barcellona in classifica. Nel match valevole per la 31ª giornata della Liga i Blancos sono stati clamorosamente sconfitti in trasferta dal Girona con il risultato di 4-2. Protagonista assoluto della serata Castellanos , che ha realizzato tutti e quattro i gol della squadra di casa. Il match si mette subito male per la squadra di Ancelotti che va sotto di due gol nei primi 24', prima di accorciare con il solito Vinicius . Nel secondo tempo l'attaccante argentino del Girona completa il suo poker personale con altre due reti al 46' e al 62'. Inutile il gol finale di Lucas Vazquez .

Attualmente i blaugrana di Xavi sono a +11 con una partita in meno, da giocare domani contro il Vallecano. La sconfitta del Real Madrid contro il Girona, inoltre, verrà ricordata anche per una clamorosa coincidenza. L'ultima volta che i Blancos avevano subito quattro gol da un singolo giocatore era stata contro il Borussia Dortmund in Champions League, il 24 aprile 2013, quasi esattamente dieci anni fa: in quel caso fu Lewandowski (ora al Barcellona) l'eroe della serata. Negli altri match di Liga l'Osasuna si impone in casa del Cadice con il risultato di 1-0: a decidere la sfida ci pensa Garcia al 62'. Pareggio senza reti tra Betis e Real Sociedad.