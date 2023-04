Juve, il Siviglia e la cura Mendilibar: così è tornato l’entusiasmo

Una Feria de Abril così calda non si ricorda da tempo. Nella capitale dell'Andalusia, infatti, oggi il termometro si avvicinerà pericolosamente ai 40 gradi: 38, per la precisione, esattamente come i punti in classifica del Siviglia. «Fa davvero molto caldo... è pazzesco. Stiamo cercando di mettere a loro agio i ragazzi per farli lavorare bene durante gli allenamenti e permettergli di essere pronti per le prossime partite». Per quanto gli manchi la pioggerellina intermittente e le temperature atlantiche dei Paesi Baschi, José Luis Mendilibar sta da dio all'ombra del Ramón Sánchez Pizjuán.