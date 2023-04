Siviglia corto muso: rigore Ocampos, Bilbao ko, Juve avvisata

BILBAO (Spagna) - Il Siviglia, prossimo avversario della Juventus in Europa League, vince in extremis di misura a Bilbao in un match avaro di emozioni, chiuso con l'incredibile statistica di un tiro in porta, il rigore decisivo di Ocampos. Gli andalusi, che hanno poco da chiedere al proprio campionato, con questo successo salgono a 41 punti, agganciando il Girona al decimo posto della classifica di Liga. I baschi, invece, restano a quota 46, a -3 dal Betis sesto.

Bilbao-Siviglia: solo 24' per Berenguer, male Suso, Lamela e Gomez

Sono i padroni di casa a mettere in campo qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo, trovando la via del gol con Nico Williams all'8' e con Guruzeta al 16', dovendo però fare i conti in entrambi i casi con il Var. Il tecnico dei padroni di casa Mendilibar - in ansia per Acuna, sostituito nella ripresa - lancia dal 1' il terzetto di fantasisti con un passato in Italia, Suso, Lamela ed Ocampos, gettando poi nella mischia il Papu Gomez al 56', subito protagonista di una mini-rissa. Tra le fila dell'Athletic solo 24' per l'ex Torino Berenguer. Una clamorosa 'frittata' tra Unai Simon e Yeray Alvarez spiana la strada al successo del Siviglia, con Ocampos che ruba palla in area al difensore basco, si fa stendere e trasforma dagli undici metri.