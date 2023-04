Messi, incontro Liga-Barcellona. Tebas: "Le condizioni per il suo ritorno"

Tiene banco il futuro di Messi. Mentre Don Garber, commissioner della Major League Soccer, a dichiarato: "Stiamo lavorando per portarlo all'Inter Miami", dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni e dichiarazioni in merito a un possibile ritorno in Liga al Barcellona.

Messi, il summit Barça-Liga Stando a quando riferito dal programma televisivo spagnolo "Chiringuito de Jugones", il Barcellona ha incontrato la Liga in un ristorante di Madrid per sondare le possibilità di ritorno di Messi, il cui contratto con il PSG scade il 30 giugno. La delegazione del club era composta dal direttore Mateu Alemany e dal tesoriere Ferrán Olivé. La Liga era rappresentata dal direttore generale Javier Gómez e da Óscar Mayo, direttore generale esecutivo e braccio destro del presidente Javier Tebas. L'incontro sarebbe durato un'ora e quindici minuti. Il nodo da sciogliere è quello del fair play finanziario, che costringerebbe i blaugrana a ridurre notevolmente il monte ingaggi per arrivare a offrire a Messi 25 milioni di euro lordi all'anno.

Messi, Tebas frena: "A oggi ritorno complicato" A smorzare parzialmente gli entusiasmi ci ha pensato, però, proprio Javier Tebas, presidente della Liga, che ai microfoni di "After", rubrica di RMC Sport, ha spiegato: "Se mi fai la domanda oggi, il ritorno di Messi al Barça è molto complicato. Dobbiamo vedere come si evolverà, ma dovrebbero esserci determinate condizioni. Alcuni giocatori del Barça dovrebbero andarsene, dovrebbe esserci anche una riduzione degli stipendi. E poi dovremmo sapere che stipendio avrebbe Messi al Barça. Il Barça non è come il PSG, che ha un rubinetto del gas e dei soldi che gli permettono di avere stipendi così alti. Ne stiamo parlando, ma è complicato per Messi tornare al Barça".

